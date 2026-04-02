World Autism Day: योद्धा बन हरा दिया ऑटिज्म को, जयपुर के अक्षय ने हासिल की सरकारी नौकरी

World Autism Awareness Day 2026: ऑटिज्म को एक बीमारी नहीं कहना चाहिए। यह एक विकार है। जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संवाद व सीखने को प्रभावित करता है। इस बीमारी से ग्रसितों का मस्तिष्क सामान्य व्यक्ति की तुलना में अलग तरह से कार्य करता है, जिससे इनका व्यवहार व समझ भी अलग होती है। उनमें बोलने, समझने की कठिनाई होती है। वे देखकर दोहराते नहीं हैं। दिनचर्या में बदलाव से परेशान होते हैं। ऐसे बच्चों को लोग हीन भावना से भी देखने लगते हैं, जबकि यदि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वे आसमान छू सकते है। ऐसे ही दो युवाओं की कहानी हम आपको बता रहे हैं।