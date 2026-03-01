Petrol-Diesel Price Hike: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच निजी कंपनी ने दिया बड़ा झटका, इतने रुपए महंगा हुआ डीजल और पेट्रोल

पाली शहर के सूरजपोल स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे भावेश जोशी ने बताया कि वे अपनी कार की टंकी पूरी भरवाने आए हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा करनी है। उनका कहना है कि यदि कीमतें और बढ़ती हैं तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं वहां मौजूद बालगोपाल ने बताया कि अब वे अपनी बाइक में कम से कम 500 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं ताकि बार-बार की परेशानी से बचा जा सके।