Rajasthan: 300 गांव-कस्बों पर मंडराया बड़ा खतरा, नर्मदा प्रोजेक्ट ठप होने का डर, बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी

यह स्थिति 2 अप्रेल से प्रभावी हो रहे नर्मदा परियोजना क्लोजर के दौरान जल संकट का कारण बन सकती है। दरअसल, भादरुणा डिस्कॉम से ही एफआर प्रोजेक्ट के तैतरोल प्लांट का बिजली कनेक्शन है। इस बिजली कनेक्शन का 82 लाख 14 हजार 511 रुपए बकाया है। बकाया राशि जमा कराने को लेकर डिस्कॉम भादरुणा की ओर से अधिशासी अभियंता पीएचईडी प्रोजेक्ट प्रथम सांचौर को पत्र लिखा गया, लेकिन राशि जमा नहीं हुई। इस पर 25 मार्च को डिस्कॉम की ओर से अल्टीमेटम लेटर जारी करते हुए 3 दिन के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है।