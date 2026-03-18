Rajasthan Electricity : बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर, अब 5 साल पुराने कटे कनेक्शन हो सकेंगे बहाल, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

अजमेर डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने कनेक्शन बहाल करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। संशोधन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वितीय संशोधित विनियम 2025 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत नए नियमों के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक और लघु औद्योगिक इकाइयों के ऐसे कनेक्शन, जो बिल बकाया होने के कारण कट गए थे, उन्हें अब 5 साल तक दोबारा जोड़ा जा सकेगा। पहले यह समय सीमा केवल 2 साल थी।