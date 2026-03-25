Banswara News: बोतल-कैम्परों में पानी की तरह भरकर ले गए पेट्रोल, पंप एसोसिएशन ने कहा-अफवाह पर नहीं दें ध्यान

इसे लेकर जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष हरीश कलाल ने एक अपील जारी करते हुए इस तरह की अफवाह से बचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिन से पेट्रोल समाप्त होने की अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे लोग चिंतित होकर इमरजेंसी जैसे हालातों से बचने के लिए पेट्रोल को भी आवश्यकता से अधिक एडवांस भरवाकर जमा कर रहे हैं। इससे शहर में कुछ पंपों पर पेट्रोल के खत्म होने की सूचना आई। उन्होंने लोगों को पेट्रोल को लेकर पैनिक नहीं होने की एवं बाजार में फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की।