Pali Crime: कलयुगी पिता ने किया नाबालिग बेटी से रेप का प्रयास, चीखने पर मां दौड़ी, दोनों को किया घायल

तखतगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि उसके पति ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। घटना के समय बेटी ने विरोध किया और शोर मचाया, जिससे उसकी नींद खुल गई। जब उसने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर मां और बेटी दोनों पर कूट से हमला कर दिया। हमले में मां और बेटी दोनों घायल हो गईं। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पाली के बांगड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। दोनों का उपचार वहीं चल रहा है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है।