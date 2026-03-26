Bharatpur Murder : खेत में दबा प्रेमी का शव बरामद, प्रेमिका प्रियंका गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या की साजिश का किया खुलासा

सदर बयाना थाना प्रभारी शैलेन्द्र ने बताया कि 13-14 मार्च की दरम्यानी रात गांव नंगला सुल्तान निवासी प्रियंका (30 वर्ष) पत्नी रामकुमार राजपूत ने अपने प्रेमी भूपेन्द्र को मिलने के लिए बुलाया। पहले से ही मौजूद अन्य युवक रमाकान्त ने भूपेन्द्र को जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में पूरी तरह धुत हो गया, तब प्रियंका ने रमाकान्त व अन्य साथियों के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने आनन फानन में शव को प्रियंका के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया और ऊपर से बिटौरा रखकर सबूत छिपाने की कोशिश की।