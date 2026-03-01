LPG Gas Crisis: राजस्थान में किसे कितने मिलेंगे गैस सिलेंडर, सरकार ने आखिरकार लिया बड़ा फैसला

अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में व्यावसायिक गैस आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। वर्तमान में यह आपूर्ति पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों से पहले की स्थिति के लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। नई नीति को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो पूर्व स्थिति को फिर से स्थापित करने में सहायक होगी। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आवंटन में वृद्धि तथा राज्य स्तर पर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के विस्तार के लिए किए गए सुधारों के चलते यह संभव हो पाया है।