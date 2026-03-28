Rajasthan Firing: अंतरजातीय शादी से नाराज थे काका, गुस्साए भतीजे ने गोली से उड़ाया, परिवार में कोहराम, इलाके में दहशत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दिन भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सुरेश बावरी ने आवेश में आकर घर में रखी नालीदार बंदूक उठा ली और रमेश बावरी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही रमेश मौके पर ही गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस अचानक हुई वारदात से घर में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।