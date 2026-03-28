28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan Firing: अंतरजातीय शादी से नाराज थे काका, गुस्साए भतीजे ने गोली से उड़ाया, परिवार में कोहराम, इलाके में दहशत

Firing In Rajasthan: पचेवर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां भतीजे ने काका को गोली मार दी। अंतरजातीय विवाह को लेकर हुए झगड़े में हुई इस वारदात से गांव में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Mar 28, 2026

firing, firing in Rajasthan, Tonk firing, uncle murder, nephew kills uncle, nephew kills uncle in Tonk, nephew kills uncle in Rajasthan, Tonk murder news, Rajasthan murder news

आवड़ा गांव में बिलखते मृतक के परिजन। फोटो- पत्रिका

पचेवर। पंचायत समिति क्षेत्र की आवड़ा पंचायत में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक भतीजे ने अपने ही काका की नालीदार बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और गांव में मातम का माहौल छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत, मालपुरा तथा पचेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

लंबे समय से तनाव

मृतक रमेश बावरी (40) पुत्र हरजी बावरी की पुत्री ने बताया कि विवाद की मुख्य वजह आरोपी सुरेश बावरी का अंतरजातीय विवाह था। रमेश बावरी इस विवाह से नाराज थे और उन्होंने सुरेश को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे फैसलों से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।

काका पर किया फायर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दिन भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सुरेश बावरी ने आवेश में आकर घर में रखी नालीदार बंदूक उठा ली और रमेश बावरी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही रमेश मौके पर ही गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस अचानक हुई वारदात से घर में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक रमेश बावरी अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे पत्नी सहित चार बेटियां और दो बेटे हैं। परिवार पर इस घटना के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है और लोग घटना को लेकर स्तब्ध हैं।

घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी प्रीति रत्नू जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल तथा एमओयू टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है।

यह वीडियो भी देखें

इसके बाद शव को जिला अस्पताल मालपुरा भेजा गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सुरेश बावरी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।

ये भी पढ़ें

ISIS Network: गजवा-ए-हिंद की प्लानिंग! पाकिस्तान में लेने वाले थे ट्रेनिंग, आइएसआइएस-अल कायदा के आतंकी नेटवर्क में चौंकाने वाला खुलासा
जोधपुर
terror network India, Pakistan link terror case, Jodhpur youth arrest, ISIS module India, AQIS network bust, Andhra Pradesh police news, Delhi police operation, radicalization via gaming app, terror suspects arrested India, social media radicalization India, ISIS India module exposed, youth brainwashing case India, anti terror investigation India, multi state terror arrests, India security alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Firing: अंतरजातीय शादी से नाराज थे काका, गुस्साए भतीजे ने गोली से उड़ाया, परिवार में कोहराम, इलाके में दहशत

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Election: कैसे डालेंगे वोट? नगर परिषद चुनाव की नामावली में गड़बड़ी से मतदाता परेशान

rajasthan nagar nikay election
टोंक

Tonk Leopard Attack: टोंक के बस्सी में फिर बघेरे की दस्तक, बाड़े में घुसकर मचाया कहर, दहशत में ग्रामीण

Tonk Leopard Attack-1
टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध से आई बड़ी खुशखबरी, सिंचाई के बाद भी इतना बचा पानी, यहां जानें

Bisalpur Dam, Bisalpur Dam Latest News, Bisalpur Dam Update News, Water in Bisalpur Dam, Bisalpur Dam Water Latest News, Tonk News, Rajasthan News, Bisalpur Dam Water Level
टोंक

Rajasthan Elections: शुरू हुई चुनावी हलचल, ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण, मतदाता सूची का प्रारूप जारी

Tonk election news, Tonk EVM inspection, Rajasthan election update, voter list Tonk 2026, VVPAT warehouse inspection, Tonk collector inspection news, Rajasthan voter list revision, Tonk municipal election, voter list claims objections Rajasthan, Tonk SDM election update, Rajasthan election commission news, Malpura Diggi election update, Tonk ward voter list publication, Rajasthan local election news, voter list update April 2026
टोंक

राजस्थान के इस जिले ने पेंशन सत्यापन में रचा इतिहास… 99.98% के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान

tonk pension verification
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.