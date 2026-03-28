28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

ISIS Network: गजवा-ए-हिंद की प्लानिंग! पाकिस्तान में लेने वाले थे ट्रेनिंग, आइएसआइएस-अल कायदा के आतंकी नेटवर्क में चौंकाने वाला खुलासा

Jodhpur ISIS Network: देशभर में फैले आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कई राज्यों से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की तैयारी में थे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 28, 2026

terror network India, Pakistan link terror case, Jodhpur youth arrest, ISIS module India, AQIS network bust, Andhra Pradesh police news, Delhi police operation, radicalization via gaming app, terror suspects arrested India, social media radicalization India, ISIS India module exposed, youth brainwashing case India, anti terror investigation India, multi state terror arrests, India security alert

आरोपी जीशान। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। आंध्र प्रदेश पुलिस ने देश के अलग-अलग राज्यों से 12 ऐसे लोगों को पकड़ा है, जिन पर अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआइएस) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया (आइएसआइएस) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से इस नेटवर्क का खुलासा किया है। इसमें जोधपुर का जीशान भी शामिल है।

खुफिया एजेंसियां अलर्ट

आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद जोधपुर की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जीशान के संपर्क में रहे नागौरी गेट निवासी हसन नामक युवक की भी तलाश की जा रही है। जीशान के पकड़े जाने के बाद से ही हसन फरार है और उसका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। सदर बाजार थानाप्रभारी माणकराम विश्नोई ने जानकारी दी कि आरोपी के संपर्क में आए लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है।

आंध्र प्रदेश पुलिस के एसीपी रामचन्द्रर राव के अनुसार, आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आंध्र प्रदेश के मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश, बिहार के शादमान दिलखुश और अजमानुल्लाह खान, दिल्ली के रोहिणी निवासी लकी अहमद, पश्चिम बंगाल के मीर आसिफ अली, राजस्थान के जीशान, कर्नाटक के अब्दुल सलाम, महाराष्ट्र के शाहरुख खान और शियाज उर रहमान तथा तेलंगाना की सैदा बेगम को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क की विस्तृत जांच जारी है।

गेमिंग एप के जरिए ग्रुप में हुए शामिल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक गेमिंग ऐप के जरिए एक्यूआइएस और आइएसआइएस के विदेशी संचालकों से संपर्क स्थापित किया और धीरे-धीरे उनके नेटवर्क से जुड़ गए। यह भी आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज को आइएसआइएस के झंडे से बदलकर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने आइएसआइएस की सराहना की और भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने जैसी बातें भी साझा कीं। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि वे एक महीने के भीतर ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल किया कट्टरपंथी विचार

इस मामले में विजयवाड़ा के तीन युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि इन युवकों ने युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने और जिहाद के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुसार, वे कथित तौर पर गजवा-ए-हिंद की अवधारणा पर काम कर रहे थे और अलग-अलग राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाने में लगे हुए थे।

यह वीडियो भी देखें

जांच एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क के माध्यम से कम पढ़े-लिखे लोगों को भी निशाना बनाया गया और उनका ब्रेनवॉश किया गया। आरोपियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर जिहाद से जुड़ी गतिविधियों और विचारों को फैलाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Track: रेवाड़ी से जयपुर के बीच बिछेगी नई रेल लाइन, पांच दशक पुरानी मांग पूरी, क्षेत्र में खुशी की लहर
अलवर
Rajasthan railway news, Rewari Jaipur rail line, new railway line Rajasthan, Neemrana rail project, Rajasthan infrastructure news, Indian Railways update, Jaipur connectivity news, Haryana Rajasthan rail link, railway survey approved India, Bhajanlal Sharma news, Bhupender Yadav news, Rajasthan development news, rail connectivity India, industrial corridor Rajasthan, Neemrana industrial area news, Jaipur Delhi travel update, railway expansion India, transport infrastructure Rajasthan, North India rail project, latest Rajasthan news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 02:37 pm

Published on:

28 Mar 2026 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ISIS Network: गजवा-ए-हिंद की प्लानिंग! पाकिस्तान में लेने वाले थे ट्रेनिंग, आइएसआइएस-अल कायदा के आतंकी नेटवर्क में चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में इस महिला IPS ने जो किया, वो हर किसी का दिल जीत रहा है, देखें VIDEO

जोधपुर

Good News: राजस्थान के इस स्टेशन पर भी रुकेगी वंदे भारत ट्रेन, दिल्ली जाने वालों का सफर होगा आसान

Vande Bharat Express Train
जोधपुर

जोधपुर में गणगौर सवारी पर पथराव, महिलाओं पर बरसाए पत्थर और की बदसलूकी

Stone Pelting During Gangaur Procession in Jodhpur Women Targeted and Harassed Festive Mood Turns Into Panic
जोधपुर

397 करोड़ की बड़ी सौगात: राजस्थान में बनेगा हाईटेक रेलवे टर्मिनल, जोधपुर की बदलेगी तस्वीर

जोधपुर

जोधपुर से सीएम भजनलाल शर्मा ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- श्रीराम के आदर्शों से ही मजबूत होगा समाज

Jodhpur News, CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Jodhpur, CM Bhajanlal Sharma Jodhpur visit, Ram Navami, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.