Jodhpur ISIS Network: जोधपुर पहुंचा आतंकी संगठन ISIS का नेटवर्क, हैंडलर गिरफ्तार, लॉरी पर बेचता था चश्में-बेल्ट

जोधपुर। आतंकी संगठन आईएसआईएस का नेटवर्क जोधपुर तक होने का बड़ा खुलासा हुआ है। आंध्रप्रदेश की पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक युवक को पकड़ा है, जो आईएसआईएस के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। नई सड़क क्षेत्र में लॉरी लगाकर सामान बेचने वाले इस युवक के मोबाइल में संदिग्ध चैट और अहम जानकारियां मिली हैं। विजयवाड़ा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।