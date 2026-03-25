Rajasthan Road: 3 दिनों में चमचमा जाएंगी राजस्थान के इस जिले की सड़कें, यातायात होगा सुगम, आमजन को मिलेगी राहत

सिरोही। सिरोही जिले में शहरी क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यातायात को सुगम बनाना है। सीवरेज, पेयजल लाइन तथा अन्य यूटिलिटी कार्यों के कारण पहले तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और हादसों में कमी आए। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आरसी बराड़ा, एक्सईएन दामोदर राम तथा रमेश परिहार इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं।