25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Road: 3 दिनों में चमचमा जाएंगी राजस्थान के इस जिले की सड़कें, यातायात होगा सुगम, आमजन को मिलेगी राहत

Rajasthan Road Development: सिरोही जिले में सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Mar 25, 2026

Rajasthan Road, Rajasthan Road News, Rajasthan Road Latest News, Rajasthan Road Update News, Road Repair News, Sirohi road repair campaign, Rajasthan road development news, Sanchore to Abu Road highway project, NH-15 four lane Rajasthan, PPP road projects India, Rajasthan infrastructure update, Abu Road connectivity news, road safety Rajasthan cities, AI highway safety India, Rajasthan urban roads repair

फाइल फोटो- पत्रिका

सिरोही। सिरोही जिले में शहरी क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यातायात को सुगम बनाना है। सीवरेज, पेयजल लाइन तथा अन्य यूटिलिटी कार्यों के कारण पहले तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और हादसों में कमी आए। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आरसी बराड़ा, एक्सईएन दामोदर राम तथा रमेश परिहार इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाड़ा, आबूरोड एवं आबूपर्वत जैसे शहरी क्षेत्रों में विभागों की ओर से पहले किए गए रोड कट स्थलों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत की जा रही है। जिला प्रशासन भी इस अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए है। उपखंड अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया तथा दिनभर प्रगति की समीक्षा की।

इस तरह के अभियान जारी रहेंगे

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान जारी रखे जाएंगे, जिससे शहरी क्षेत्रों की सड़क व्यवस्था मजबूत और निर्वाध बनी रहे। अभियान पूरा होने के बाद सड़कों की स्थिति में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

फोरलेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव

वहीं दूसरी ओर सांचोर से नेशनल हाईवे-15 होते हुए रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर होते हुए आबूरोड स्टेट हाईवे तक पीपीपी मोड पर फोरलेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। इस परियोजना में नई पुलियाओं का निर्माण और सड़क चौड़ीकरण शामिल होगा। फोरलेन बनने से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।

बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी

इस परियोजना से पर्यटकों, किसानों और आम लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। साथ ही होटल और अन्य व्यवसायों का विकास होगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेंगे।

एआई तकनीक आधारित उपकरण लगाए जाएंगे

प्रस्तावित 126 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग पर सुरक्षा के लिए एआई तकनीक आधारित उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे यात्रा और अधिक सुरक्षित बनेगी। यह सड़क निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और इसकी कार्यकारी एजेंसी राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी होगी। इस परियोजना से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Four Lane Overbridge: जाम से मिलेगी राहत, राजस्थान में यहां बन रहा फोरलेन ओवरब्रिज, 79 करोड़ होंगे खर्च
जोधपुर
Jodhpur traffic update, Pal Road overbridge, Nahar Chauraha jam, JDA infrastructure project, 4-lane flyover, Jodhpur city development, Rajasthan government project, traffic congestion relief, DPS school route, Boranada traffic solution, AIIMS access improvement, construction 2026-2027, urban mobility Jodhpur, commuter time saving, Jodhpur road expansion

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Mar 2026 02:32 pm

Published on:

25 Mar 2026 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Road: 3 दिनों में चमचमा जाएंगी राजस्थान के इस जिले की सड़कें, यातायात होगा सुगम, आमजन को मिलेगी राहत

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi News: यात्रियों को राहत; रोडवेज को मिली 5 नई बसों की सौगात, इन रूटों पर फिर दौड़ेंगी बसें

sirohi roadways news
सिरोही

Gold Silver Price Crash: सोना-चांदी की चमक फीकी, निवेशकों को झटका, सोना 36,000 और चांदी 1.84 लाख रुपए धड़ाम

Sirohi gold price, Sirohi silver price, gold silver fall, gold investment Rajasthan, Sirohi bullion market, gold price history, silver price drop, gold buying opportunity, Rajasthan gold silver, Sirohi business news, gold silver investment tips, Sirohi gold silver rate, bullion market update, gold silver market trend, Sirohi economic news
सिरोही

Rajasthan: जंगल में मिली युवक की लाश, जगह-जगह बिखरे थे शरीर के टुकड़े, इलाके में मची सनसनी

Mount Abu incident, leopard attack Rajasthan, Jalore wildlife news, Achalgarh forest news, Rajasthan forest attack, Mount Abu news today, wildlife attack India, leopard attack human India, Rajasthan breaking news, forest department alert Rajasthan, tribal man death Rajasthan, wildlife danger India, Mount Abu forest area, Rajasthan police investigation, leopard attack case India
सिरोही

राजस्थान से गुजरात को जोड़ने वाले नए रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, बिछेगी 116KM लंबी लाइन; 3050 करोड़ होंगे खर्च

Rajasthan New Rail Project (1)
सिरोही

Sirohi Road Accident : दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर, एक चालक की दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर घायल

Rajasthan Sirohi Road Accident two trucks collision driver died tragically three people were seriously injured
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.