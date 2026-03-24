Rajasthan Four Lane Overbridge: जाम से मिलेगी राहत, राजस्थान में यहां बन रहा फोरलेन ओवरब्रिज, 79 करोड़ होंगे खर्च

जोधपुर। शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल पाल रोड स्थित नहर चौराहे पर लगने वाले रोजमर्रा के जाम से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से यहां करीब 79 करोड़ रुपए की लागत से 760 मीटर लंबा चार लेन का ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली थी और अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।