Jaipur Murder: जयपुर में खौफनाक वारदात, सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, मचा हड़कंप

मृतक के बेटे रंजीत ने बताया कि उनके पिता यहां काम के सिलसिले में रह रहे थे और किसी से पुरानी रंजिश की जानकारी नहीं है। फिलहाल परिवार भी घटना से स्तब्ध है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात के पीछे किसका हाथ है और इसके क्या कारण हैं, इसका जल्द खुलासा किया जाएगा।