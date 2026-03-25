25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatu Shyam Ji: अब श्याम भक्तों की सेहत से खिलवाड़, 3 सैंपल में मिला केमिकल, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Sikar News: सीकर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। धार्मिक मेल में मिलावटी सामान मिलने से जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Mar 25, 2026

Sikar food adulteration, Khatu Shyam Ji fair samples, Rajasthan food safety, adulterated spices India, fake paneer oil mixing, food safety campaign Rajasthan, Sikar CMHO report, contaminated sweets India, Jiin Mata fair food quality, milk product adulteration, unsafe food samples Rajasthan, food testing lab Jaipur, festival food safety India, Rajasthan health department action, food adulteration news India, Sikar News

खाटूश्यामजी मेला। फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए भले ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को वर्ष भर चलाने के निर्देश हों, लेकिन हकीकत यह है कि सीकर जिले में मिलावट का कारोबार बेलगाम हो गया है। इसकी बानगी यह है कि विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी के लक्खी मेले में विभाग के बड़े-बड़े दावों के बीच लिए गए 81 सैम्पलों में से 16 फेल और 3 अनसेफ मिलने से जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

तीन सैम्पलों में केमिकल मिले

चिंताजनक बात यह है कि मेले के दौरान लिए गए मसालों के तीन सैम्पलों में केमिकल मिले। टीम ने 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच खाटूश्यामजी मेले में 81 सैम्पल लिए थे, जिनमें से 13 अमानक और 3 अनसेफ मिले। जबकि 12 सैम्पलों की रिपोर्ट बकाया है। सूत्रों के अनुसार कमोबेश यही हाल जीण माता मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का है।

पनीर में मिला रहे तेल

मिलावट का कारोबार करने वालों ने अब नए तरीके अपना लिए हैं। यही कारण है कि अभियान के दौरान लिए गए सैम्पलों की जांच में मसालों और दूध से बनी मिठाइयों में नॉन परमिटेड रंग मिले। मिलावटियों ने पनीर बनाने से पहले उसका फैट निकाल लिया और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल मिला दिया। इसके बाद पनीर को पैक कर बाजार में बेचा गया। हरी मिर्च और धनिया पाउडर में तय मात्रा से तीन गुना तक अधिक रंग पाया गया। वहीं मिठाइयों में भी नॉन परमिटेड रंग मिले।

अधिकांश सामग्री मिलावटी

मेले की अवधि के दौरान टीम ने मावा के 26 सैम्पल लिए। इनमें से एक सैम्पल की रिपोर्ट अमानक मिली। दूध के 8 और दूध से निर्मित खाद्य वस्तुओं के 21 सैम्पल लिए गए, जिनमें से 4 की रिपोर्ट अमानक आई। घी और तेल के 8 सैम्पल खाद्य जन प्रयोगशाला जयपुर भेजे गए थे, जिनमें से एक की रिपोर्ट अमानक आई।

यह वीडियो भी देखें

व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

पनीर के 5 सैम्पल प्रयोगशाला भेजे गए और पांचों ही जांच में अमानक पाए गए। अन्य खाद्य वस्तुओं के 4 और मसालों के 9 सैम्पल लिए गए थे। मसालों के सैम्पलों में 2 की रिपोर्ट अमानक और 3 सैम्पल जांच में अनसेफ पाए गए। अमानक और अनसेफ रिपोर्ट आने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है

खाटूश्यामजी मेले के दौरान लिए गए सैम्पलों की रिपोर्ट आ गई है। जिन व्यापारियों के सैम्पल अमानक और अनसेफ पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

  • डॉ. अशोक महरिया, सीएमएचओ सीकर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: 4 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान के लिए IMD का ट्रिपल अलर्ट, मेघगर्जन-आंधी-बारिश की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan weather update, Jaipur rain forecast, Shekhawati thunderstorm, Jodhpur wind alert, Bikaner rainfall news, Western disturbance Rajasthan, March weather change Rajasthan, Rajasthan storm warning, Ajmer weather alert, Kota rain update, Udaipur gusty winds, Rajasthan yellow alert, Dausa thunderstorm update, Baran rainfall forecast, Chittorgarh weather news, Rajasthan farmers weather, March end storm Rajasthan, Jaipur temperature drop, Rajasthan weather advisory, Rajasthan local rain news, Rajasthan weather update March 2026, Jaipur heavy rain forecast today, Shekhawati thunderstorm and lightning alert, Jodhpur wind speed warning March 2026, Rajasthan storm, Ajmer weather alert for thunderstorm, Kota rainfall update, Rajasthan yellow alert for rain, Rajasthan farmers weather alert March, Rajasthan March 2026 weather, Rajasthan local rain news and updates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyam Ji: अब श्याम भक्तों की सेहत से खिलवाड़, 3 सैंपल में मिला केमिकल, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RBSE 10th Result Success Story: रिविजन के सहारे सीकर की प्रियांशी ने 600 में से 599 नंबर लाकर रचा इतिहास, सिर्फ अंग्रेजी में कटा एक नंबर

RBSE 10th Result Success Story, Sikar topper Priyanshi, RBSE 10th topper Rajasthan, 99.83 percent marks story, Jhunjhunu district result, Rajasthan board 10th result 2026, Shekhawati school Losal, student success inspiration India, 599 out of 600 marks, Rajasthan education news, girls performance Rajasthan board, exam topper strategy India, study routine toppers, revision success tips, board exam high score story, Rajasthan district ranking result, Jhunjhunu number one district, RBSE result analysis, student motivation story India, engineering dream student, Shekhawati region news
सीकर

प्रेमी विवाह से नाराज भाई, पिता व ताऊ ने गवाह की कर दी थी हत्या, अब छह को आजीवन कारावास

जेसी मिल्स मामला: लिक्विडेटर का अनुचित आचरण माफ, अब अंतिम सुनवाई होगी, टालमटोल नहीं चलेगा
सीकर

गांवों की बजाए अब शहरों में बढ़ रहा क्षय रोग

TB patients in Rajasthan
सीकर

Rajasthan Crime: प्रेम विवाह के गवाह बने मामा की मौत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल बाद 6 दोषियों को उम्रकैद

Love Marriage Witness Murder Case Court Verdict
सीकर

Sikar News: हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण नहीं करने के आदेश के खिलाफ व्यापारी-किसान लामबंद, उग्र आंदोलन की चेतावनी

sikar news
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.