Khatu Shyam Ji: अब श्याम भक्तों की सेहत से खिलवाड़, 3 सैंपल में मिला केमिकल, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

मिलावट का कारोबार करने वालों ने अब नए तरीके अपना लिए हैं। यही कारण है कि अभियान के दौरान लिए गए सैम्पलों की जांच में मसालों और दूध से बनी मिठाइयों में नॉन परमिटेड रंग मिले। मिलावटियों ने पनीर बनाने से पहले उसका फैट निकाल लिया और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल मिला दिया। इसके बाद पनीर को पैक कर बाजार में बेचा गया। हरी मिर्च और धनिया पाउडर में तय मात्रा से तीन गुना तक अधिक रंग पाया गया। वहीं मिठाइयों में भी नॉन परमिटेड रंग मिले।