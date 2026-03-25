Rajasthan Rain Alert: 4 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान के लिए IMD का ट्रिपल अलर्ट, मेघगर्जन-आंधी-बारिश की चेतावनी

खासतौर से मौसम विभाग ने 29 मार्च को राजस्थान के महज 4 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात, झोंकेदार तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में मार्च के आखिरी दिनों में मौसम पूरी तरह बदलता नजर आएगा।