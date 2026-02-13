लोगों को मिलावटी दूध-जहरीली सब्जियां न खानी पड़ें, इसके लिए क्या कदम उठा रहे: राजस्थान हाईकोर्ट

कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पूछा कि नदी-नालों में दूषित पानी आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए? ट्रीटमेंट प्लांट के पास कितने आरओ लगे हैं, ताकि दूषित जल का रिसाव रुक सके। प्रदूषण फैलाने वाले और गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों पर क्या कार्रवाई जा रही है। सरकारी पक्ष से यह भी रिपोर्ट मांगी कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन लगाने का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो रहा है?