Rajasthan New Rail Track: रेवाड़ी से जयपुर के बीच बिछेगी नई रेल लाइन, पांच दशक पुरानी मांग पूरी, क्षेत्र में खुशी की लहर

इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नीमराना का इंडस्ट्रियल एरिया देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से माल परिवहन आसान और किफायती होगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह रेल लाइन केवल एक नई सुविधा नहीं होगी, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत के परिवहन और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने वाला अहम कदम साबित होगी। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और लंबे समय से कनेक्टिविटी से वंचित इलाकों को बड़ा लाभ मिलेगा।