Bharatpur: निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और बीजेपी के पूर्व एमएलए के बीच विवाद, भाषण देने की बात पर कहासुनी

कार्यक्रम के दौरान ऋतु बनावत चाहती थीं कि सबसे पहले बच्चू बंसीवाल भाषण दें, उसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह और अंत में वे स्वयं भाषण दें। इस पर बंसीवाल ने पहले भाषण देने से मना कर दिया। इतने में ऋतु बनावत के साथ आए ऋषि बंसल भी बीच में बोले जिससे कहासुनी बढ़ गई। पुलिस व कार्यकर्ताओं ने बीचबचाव कर स्थिति संभाली।