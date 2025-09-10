नेपाल में फंसी बयाना MLA ऋतु बनावत, स्पीकर देवनानी ने दी जानकारी; सकुशल वापस लाने के प्रयास जारी

नेपाल की राजधानी काठमांडू में दो दिन पहले हालात बेहद गंभीर हो गए थे। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी और अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कई नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा है। पुलिस और प्रशासन के लोग भी मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना के हस्तक्षेप से स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई है, लेकिन पर्यटकों में अब भी डर का माहौल है।