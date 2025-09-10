राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को दी राहत, भरतपुर की FIR पर लगाई रोक

Rajasthan News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भरतपुर में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह FIR एक कार मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें, FIR में हुंडई कंपनी की कथित रूप से खराब कार बेचने के आरोप में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और कंपनी के छह अधिकारियों को नामजद किया गया था।