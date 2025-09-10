Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को दी राहत, भरतपुर की FIR पर लगाई रोक

Rajasthan News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 10, 2025

Shahrukh Khan and Deepika Padukone
फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भरतपुर में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह FIR एक कार मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें, FIR में हुंडई कंपनी की कथित रूप से खराब कार बेचने के आरोप में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और कंपनी के छह अधिकारियों को नामजद किया गया था।

दोनों अभिनेताओं ने इस FIR को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए FIR पर स्टे का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी।

ये भी पढ़ें

विधानसभा में कैमरा विवाद: स्पीकर बोले- कैमरों ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, जूली ने पूछा- यूट्यूब एक्सेस क्यों नहीं?
जयपुर
Vasudev Devnani and Tikaram Jully

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भरतपुर के एक कार मालिक ने हुंडई कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने तकनीकी रूप से खराब कार बेची, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस शिकायत में हुंडई के ब्रांड एंबेसडर के रूप में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया था।

शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस ने दोनों अभिनेताओं और कंपनी के छह अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस FIR में आरोप लगाया गया था कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते शाहरुख और दीपिका ने कंपनी का प्रचार किया, जिसके कारण खरीदार गुमराह हुए।

तर्क- FIR तथ्यों पर आधारित नहीं

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की। उन्होंने अपनी याचिका में FIR को रद्द करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी भूमिका केवल प्रचार तक सीमित थी और वे कंपनी के उत्पादों की तकनीकी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं माना जा सकता।

मंगलवार को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुदेश बसंल की एकल पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सिब्बल ने कोर्ट के सामने दलील दी कि शाहरुख का कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करना अनुचित है।

25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

दूसरी ओर, दीपिका पादुकोण की ओर से वकील माधव मित्र ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल केवल एक ब्रांड एंबेसडर हैं और तकनीकी खामियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुदेश बसंल ने FIR पर स्टे लगाने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा में हंगामा: मंत्री बोले- टोपी-टीशर्ट में सिमटा विपक्ष, यूडीएच मंत्री से उलझे BJP विधायक
जयपुर
Rajasthan Assembly

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को दी राहत, भरतपुर की FIR पर लगाई रोक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.