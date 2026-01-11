Winter Exam Rules: कड़ाके की ठंड में परीक्षा हॉल में जूते उतरवाने की सख्ती, बोर्ड अध्यक्ष के जवाब पर उठा विवाद

एक अभ्यर्थी ने ट्वीट कर लिखा कि भयावह ठंड में जूते उतरवाए जाने से शरीर सुन्न हो जाता है और हाथ कांपने लगते हैं, जिससे उत्तर पत्रक भरना भी मुश्किल हो जाता है। इस पर आलोक राज ने जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा संचालन स्टाफ को बार-बार ड्रेस कोड के बारे में बताया जाता है और ज्यादातर कक्षाओं में जूते पहनने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा कक्ष में एडमिट कार्ड के साथ ड्रेस कोड का प्रिंटआउट भी ले जाएं और निरीक्षकों को दिखाएं, ताकि कोई संदेह न रहे।