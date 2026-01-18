Free Bus Travel: राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा, अब 22 जनवरी तक फ्री में करें सफर, इनको मिलेगा फायदा

परीक्षा के दौरान बढ़ने वाले यात्रीभार को देखते हुए रोडवेज ने सभी आगारों को अतिरिक्त बसों के संचालन एवं पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थायी बस स्टैंड स्तर पर ही बसों के ठहराव की व्यवस्था कर आगारों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया गया है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। हालांकि जिले में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इस तरह की समस्या नहीं है।