आखिर थमा इंतजार, नाचना रूट को मिली रोडवेज बस

नाचना क्षेत्र को वर्षों बाद रोडवेज बस की सौगात मिली है। अजमेर से वाया जोधपुर-पोकरण होते हुए नाचना तक रोडवेज की बस लगाई गई है। जिससे क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि नाचना से जोधपुर तक वर्षों पूर्व रोडवेज बस का संचालन होता था। जिसे बाद में बंद कर दिया गया है। वर्षों से क्षेत्र के वाशिंदों की ओर से नाचना क्षेत्र में रोडवेज बस की सेवा शुरू करने को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। गत दिनों रोडवेज की ओर से नाचना से अजमेर तक बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी किए गए। जिसके बाद शनिवार को अजमेर से बस रवाना हुई और देर शाम नाचना पहुंची। जिसका जगह-जगह स्वागत किया गया। नई बस सेवा शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है।