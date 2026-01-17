Rajasthan Roadways: दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

दौसा से सुबह रोडवेज बस रवाना होकर सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, राजपुर बड़ा, सकट, नारायणपुर, नाथलवाड़ा होते हुए बीधोता पहुंची। बीधोता गांव में सरपंच कमलेश कुमार मीणा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल जैन, हरिओम लाटा, मलखान मीणा, शैलेन्द्र खटाणा एवं प्रेम सिंह राजपूत ने बस को हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर बस चालक गोपाल सिंह राजावत एवं परिचालक रूपंति मीणा का स्वागत किया गया।