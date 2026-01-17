JDA ने दी बड़ी खुशखबरी, दिल्ली मॉडल की तर्ज पर जयपुर में कुछ जोन्स हो सकते हैं सिग्नल फ्री

JDA Good News: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) शहर के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई शुरुआत करने जा रहा है। जिसके तहत जयपुर में कुछ चौराहे जहां फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और एलीवेटेड रोड्स बने हुए हैं उन्हें सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी है। जिससे ट्रैफिक फ्लो आसान होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी।