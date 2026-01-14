Free Bus Travel: कल से 7 दिन तक राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क यात्रा का तोहफा, 15-22 जनवरी तक इन लोगों को मिलेगा फायदा

राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 (लेवल 1 और 2) में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज ने स्पेशल सुविधा का ऐलान किया है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा। ये सुविधा परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक उपलब्ध रहेगी, जिससे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा केंद्र तक फ्री में और आराम से पहुंच सकेंगे।