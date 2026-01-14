Indian Railway: आज से मिलेगी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

RailOne App Of Indian Railway: रेलवे यात्रियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवन ऐप से आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने पर 3 फीसदी की छूट दी जाएगी। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलयात्रियों को यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी।