Indian Railway: आज से मिलेगी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

फोटो: पत्रिका
RailOne App Of Indian Railway: रेलवे यात्रियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवन ऐप से आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने पर 3 फीसदी की छूट दी जाएगी। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलयात्रियों को यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी।
यह सुविधा रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक के साथ मिलेगी। रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट लेते समय यदि यात्री यूपीआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें भी टिकट मूल्य पर 3 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा।
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआइएस) की ओर से विकसित एकीकृत सुपर ऐप रेलवन का बीटा संस्करण जनवरी 2025 में प्रारंभ किया गया था। इसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपनी पहचान के प्रमाण के साथ सीधे लॉग इन कर सकते हैं। इस ऐप पर अनारक्षित टिकट, आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन एवं स्टेशन से संबंधित जानकारी और शिकायत निवारण कर सकते है।
