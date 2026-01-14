NH-52 पर बनेगा एक और रेलवे अंडरब्रिज, इतने करोड़ का बजट हुआ था पास, मार्च महीने से दरा घाटी में मिलेगा जाम से निजात

दरा घाटी में बनने वाले रेलवे अंडरब्रिज के लिए ब्लॉक बनाने का काम शुरू (फोटो: पत्रिका)
RUB Will Built In Dara Ghati: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा-झालावाड़ मार्ग के बीच दरा घाटी में एक और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह कार्य मार्च तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके बाद दरा घाटी में यातायात निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा और दरा टनल से पहले इस मार्ग पर सुचारु आवागमन शुरू हो जाएगा।
दरा नाल में पहले से बने रेलवे अंडरब्रिज के ऊपरी हिस्से में दूसरे आरयूबी का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य रेलवे की निगरानी में चल रहा है। निर्माण कार्य से जुड़े संवेदक एसएन तिवारी ने बताया कि रेलवे लाइन के नीचे कुल तीन सीमेंट से निर्मित बॉक्स (मॉड्यूल) लगाए जाएंगे। प्रत्येक बॉक्स 6 मीटर चौड़ा और ऊंचा तथा 13 मीटर लंबा होगा।
पहले चरण में इन तीनों बॉक्स का निर्माण अलग-अलग किया जाएगा। इसके बाद इन्हें आपस में जोड़कर 39 मीटर लंबाई का एक बड़ा बॉक्स तैयार किया जाएगा, जिसे एक साथ रेलवे लाइन के नीचे स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में बॉक्स के लिए बेसमेंट निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्य तकनीकी रूप से अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाएगा, ताकि रेल यातायात प्रभावित न हो।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में दरा में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की।
आरयूबी के दोनों ओर चौड़ी और मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। योजना के अनुसार, अंडरब्रिज तैयार होने के बाद यातायात को एकतरफा संचालित किया जाएगा। एक अंडरब्रिज से वाहनों का प्रवेश और दूसरे से निकास किया जाएगा। इससे दरा घाटी में लगने वाले जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी।
दरा घाटी में बार-बार लगने वाले जाम से राहत दिलाने को लेकर पत्रिका ने करीब दो वर्ष पहले अभियान शुरू किया था। यहां जाम के कारण आमजन को होने वाली परेशानी और व्यापार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को प्रमुखता से उठाया गया। इस मुद्दे को पत्रिका द्वारा लगातार उजागर किया जाता रहा है। अब मार्च माह में दरा नाल क्षेत्र में जाम की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।
