NH-52 पर बनेगा एक और रेलवे अंडरब्रिज, इतने करोड़ का बजट हुआ था पास, मार्च महीने से दरा घाटी में मिलेगा जाम से निजात

दरा घाटी में बार-बार लगने वाले जाम से राहत दिलाने को लेकर पत्रिका ने करीब दो वर्ष पहले अभियान शुरू किया था। यहां जाम के कारण आमजन को होने वाली परेशानी और व्यापार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को प्रमुखता से उठाया गया। इस मुद्दे को पत्रिका द्वारा लगातार उजागर किया जाता रहा है। अब मार्च माह में दरा नाल क्षेत्र में जाम की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।