14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

NH-52 पर बनेगा एक और रेलवे अंडरब्रिज, इतने करोड़ का बजट हुआ था पास, मार्च महीने से दरा घाटी में मिलेगा जाम से निजात

Good News: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा-झालावाड़ मार्ग के बीच दरा घाटी में एक नया रेलवे अंडरब्रिज (RUB) बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 14, 2026

Dara-Ghati

दरा घाटी में बनने वाले रेलवे अंडरब्रिज के लिए ब्लॉक बनाने का काम शुरू (फोटो: पत्रिका)

RUB Will Built In Dara Ghati: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा-झालावाड़ मार्ग के बीच दरा घाटी में एक और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह कार्य मार्च तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके बाद दरा घाटी में यातायात निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा और दरा टनल से पहले इस मार्ग पर सुचारु आवागमन शुरू हो जाएगा।

दरा नाल में पहले से बने रेलवे अंडरब्रिज के ऊपरी हिस्से में दूसरे आरयूबी का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य रेलवे की निगरानी में चल रहा है। निर्माण कार्य से जुड़े संवेदक एसएन तिवारी ने बताया कि रेलवे लाइन के नीचे कुल तीन सीमेंट से निर्मित बॉक्स (मॉड्यूल) लगाए जाएंगे। प्रत्येक बॉक्स 6 मीटर चौड़ा और ऊंचा तथा 13 मीटर लंबा होगा।

पहले चरण में इन तीनों बॉक्स का निर्माण अलग-अलग किया जाएगा। इसके बाद इन्हें आपस में जोड़कर 39 मीटर लंबाई का एक बड़ा बॉक्स तैयार किया जाएगा, जिसे एक साथ रेलवे लाइन के नीचे स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में बॉक्स के लिए बेसमेंट निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्य तकनीकी रूप से अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाएगा, ताकि रेल यातायात प्रभावित न हो।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में दरा में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की।

एकतरफा संचालित होगा यातायात

आरयूबी के दोनों ओर चौड़ी और मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। योजना के अनुसार, अंडरब्रिज तैयार होने के बाद यातायात को एकतरफा संचालित किया जाएगा। एक अंडरब्रिज से वाहनों का प्रवेश और दूसरे से निकास किया जाएगा। इससे दरा घाटी में लगने वाले जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी।

पत्रिका के प्रयासों से मिलेगी राहत

दरा घाटी में बार-बार लगने वाले जाम से राहत दिलाने को लेकर पत्रिका ने करीब दो वर्ष पहले अभियान शुरू किया था। यहां जाम के कारण आमजन को होने वाली परेशानी और व्यापार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को प्रमुखता से उठाया गया। इस मुद्दे को पत्रिका द्वारा लगातार उजागर किया जाता रहा है। अब मार्च माह में दरा नाल क्षेत्र में जाम की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Unique Rain Prediction: 70 KG का दड़ा करेगा इस साल की झमाझम बारिश की भविष्यवाणी, जानें राजस्थान में कहां होगा आयोजन
टोंक
Dara-Festival-Rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 07:39 am

Published on:

14 Jan 2026 07:35 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / NH-52 पर बनेगा एक और रेलवे अंडरब्रिज, इतने करोड़ का बजट हुआ था पास, मार्च महीने से दरा घाटी में मिलेगा जाम से निजात

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन मंदा, धान व चना तेज, तेलों में भी तेजी

Kota-Mandi-News
कोटा

राजस्थान के मार्केट पर भी पड़ रहा अमरीका-ईरान विवाद का असर, बासमती चावल का निर्यात ठप, गिरे दाम

Kota-Mandi
कोटा

Kota Murder: भाभी और साले के साथ अलाव तपते युवक की कर दी हत्या, गिरफ्तार पिता-पुत्र ने बताया ये कारण

Kota-Murder-Case
कोटा

Good News: राजस्थान में यहां 1,050 युवाओं को ऑन-द-स्पॉट मिला जॉब ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

Job-Fair
कोटा

Mandi News: सोयाबीन, धान और लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, चना और उड़द तेज, जानें मंडी रेट

Kota-Mandi-News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.