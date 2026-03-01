‘वंदे मातरम्’ की गूंज से आज सजेगा कोटा विश्वविद्यालय का मंच

Kota News: कोटा विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ एवं संगीत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शताब्दी स्वर- वंदे मातरम् कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। डीन पीजी स्ट्डीज प्रो.घनश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा ​विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित फार्मेसी विभाग के सेमिनार हॉल में सुबह 10.30 बजे से होगा। इस अवसर पर संगीतज्ञ पंडित गौतम काले एवं उनका समूह (इंदौर) तथा डॉ. पामिल मोदी एवं उनका समूह देशप्रेम से प्रेरित गीतों की प्रस्तुति देंगे।