ईरान-अमरीका युद्ध के बीच आई बड़ी अपडेट, अब आर्मेनिया होते हुए भारत पहुंचेंगे कोटा के माज समेत 110 भारतीय छात्र

110 Indian Student Will Return Safely: ईरान और अमरीका के बीच जारी युद्ध के हालातों के बीच ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे कोटा निवासी छात्र माज हैदर सहित 110 छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरस्पेस बंद होने के कारण छात्रों को सीधे उड़ान से नहीं लाया जा सकता। इसलिए उन्हें पहले सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वहां से दुबई होते हुए नई दिल्ली लाया जाएगा। परिवार वालों को इस बात की खबर लगते ही जश्न का माहौल शुरू हो गया और बच्चों के घर आने की तैयारियां शुरू कर दी है।