Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों, धनिया व लहसुन तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 130000 कट्टे की रही। गेहूं 25, सोयाबीन 100, सरसों 150, धनिया 150 रुपए तेज रहा। चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3500 से 13000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन 500 तेज रहा। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में 50 व मूंगफली तेलों में 30 रुपए तथा देसी घी में 100 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2270 से 2451, गेहूं नया 2300 से 2531, धान सुगन्धा 2800 से 3001, धान (1509) 3200 से 3950, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4250, धान (पूसा-1) 3600 से 4000, धान (1401- 1846) 3800 से 4100, धान दागी 1500 से 3500, सोयाबीन 5000 से 5520, सरसों 5700 से 6400, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1600, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2100, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5100, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9500 से 10800, धनिया नया गीला 7500 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8200, चना देशी पुराना 4700 से 5051, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4800 से 5250 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2560, चंबल 2520, सदाबहार 2310, लोकल रिफाइंड 2290, दीप ज्योति 2430, सरसों स्वास्तिक 2550, अलसी 2450 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2760, सोना सिक्का 3030, कटारिया गोल्ड 2790 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1960, अशोका 1960 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9400, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9900, मधुसूदन 9600, परम पिनियम 9500 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी में तेजी, सोने में गिरावट
सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी में तेजी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 1000 रुपए की तेजी के साथ 269000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 300 रुपए गिरावट के साथ 160800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 161600 रुपए रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 161500
गोल्ड (22 k) :149537
गोल्ड (20 k) : 140435
गोल्ड (18 k) : 129200
गोल्ड (14 k) : 113732
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
