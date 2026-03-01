Kota News : पीसीपीएनडीटी लिंग परीक्षण की सूचना पर मिलेगा 3 लाख का इनाम

पीसीपीएनडीटी कार्यशाला
Kota News: कोटा. पीसीपीएनडीटी जिला स्तरीय कार्यशाला शुक्रवार को नयापुरा में आयोजित की गई। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने कहा कि बेटे की चाह में तकनीक का दुरुपयोग न हो तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिये समाज में बेटियों की महत्ता प्रचारित की जाए।
सोनोग्राफी केंद्र गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चत करें।सीएमएचओ ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार बेटी जन्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। साथ ही अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन में देशभर में रोल मॉडल बनकर उभरा है। तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के साथ ही बेटी बचाओ के लिए सरकार के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।
