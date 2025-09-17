रेलवन ऐप से यात्रियों को आरक्षित, सामान्य टिकट के साथ मिलेंगी नई सुविधाएं

धौलपुर. रेलवे ने यात्रियों की सहुलियत के लिए नया ऐप लांच किया है। ‘रेलवन’ ऐप यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं को अब वन-स्टाफ सॉल्यूशन रहेगा। नवीन ऐप के जरिए यात्री आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफार्म टिकट, टेे्रन, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग समेत अन्य सेवाओं का एक ही ऐप में लाभ ले सकेंगे। विशेष बात ये है कि पहली दफा रेलवे ऐप में माल पररिवहन (फ्रेट) से संबंधित पूछताछ सुविधा रहेगी। जो व्यापारी वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे के यूटीएस ऐप चला रखा है जो रेलवे स्टेशन के बाहर से ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट उपलब्ध करवाता है। इस ऐप को भी बड़ी संख्या में यात्री इस्तेमाल करते हैं। यात्री अब घर से रवाना होने से पहले ही सामान्य टिकट करवा लेते हैं जिससे उन्हें लम्बी कतार में नहीं लगना पड़ता है।