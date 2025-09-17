रेलवन ऐप से यात्रियों को आरक्षित, सामान्य टिकट के साथ मिलेंगी नई सुविधाएं

- ऐप में माल परिवहन को लेकर कर सकेंगे पूछताछ
- एक ही ऐप में उपलब्ध होंगी रेलवे की अन्य सुविधाएं
धौलपुर. रेलवे ने यात्रियों की सहुलियत के लिए नया ऐप लांच किया है। ‘रेलवन’ ऐप यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं को अब वन-स्टाफ सॉल्यूशन रहेगा। नवीन ऐप के जरिए यात्री आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफार्म टिकट, टेे्रन, पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग समेत अन्य सेवाओं का एक ही ऐप में लाभ ले सकेंगे। विशेष बात ये है कि पहली दफा रेलवे ऐप में माल पररिवहन (फ्रेट) से संबंधित पूछताछ सुविधा रहेगी। जो व्यापारी वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे के यूटीएस ऐप चला रखा है जो रेलवे स्टेशन के बाहर से ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट उपलब्ध करवाता है। इस ऐप को भी बड़ी संख्या में यात्री इस्तेमाल करते हैं। यात्री अब घर से रवाना होने से पहले ही सामान्य टिकट करवा लेते हैं जिससे उन्हें लम्बी कतार में नहीं लगना पड़ता है।
सरल और स्पष्ट यूआई
ऐप का मूल उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, जिसे सरल और स्पष्ट यूआई (यूजर इंटरफेस) के माध्यम से साकार किया गया है। यह न केवल सभी सेवाओं को एक स्थान पर समाहित करता है, बल्कि सेवाओं के बीच एकीकृत संपर्क भी प्रदान करता है। जिससे उपयोगकर्ता को भारतीय रेल सेवाओं का समग्र पैकेज मिलता है।
पुराने यूजर आईडी से हो सकेगा लॉगिन
इस ऐप की एक विशेष सुविधा है सिंगल साइन-ऑन है। इससे उपयोगकर्ताओं को कई पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेलवन ऐप डाउनलोड करने के बाद रेल कनेक्ट या यूटीसन मोबाइल ऐप की मौजूदा यूजर आईडी से लॉगिन किया जा सकता है। इसके कारण उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे डिवाइस की स्टोरेज भी बचती है।
ई-वालेट की मिलेगी सुविधा
इस ऐप में आर-वॉलेट (ई-वालेट) की सुविधा भी जोड़ी गई है। संख्यात्मक एमपिन और बायोमेट्रिक लॉगिन जैसी आसान लॉगिन सुविधाएं भी दी गई हैं। नए उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम जानकारी देकर पंजीकरण की व्यवस्था है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज बनती है। केवल पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ता गेस्ट लॉगिन के जरिए मोबाइल नंबर और व्ज्च् से भी लॉगिन कर सकते हैं।