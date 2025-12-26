दबंगों ने फेंकी लकडिय़ां, नहीं होने दिया दाह-संस्कार

तहसीलदार महेश सिंह चौहान ने बताया कि खिन्नोंट गांव में एक वृद्ध महिला की मृत्यु होने के बाद गांव के शमशान घाट में अंत्येष्टि की तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान रामेश्वर दयाल मीणा अपने चाचा भरोसी मीणा के साथ पहुंच गया। दोनों ने शमशान घाट में महिला की अंत्येष्टि के लिए बनी चिता की लकडिय़ों को फंेकने लगे। जब तक मृतक महिला का शव भी शमशान घाट में पहुंच गया। अंत्येष्टि में शामिल लोगों ने दोनों व्यक्तियों से काफी समझाइश की गई लेकिन दोनों ही व्यक्तियों ने महिला की अंत्येष्टि नहीं होने दी। तहसीलदार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिसए प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन पीडि़त परिवार महिला के शव को लेकर चले गए। हालांकि ग्रामीणों से पूछताछ की गई लेकिन ग्रामीणों ने किसी भी व्यक्ति का नाम नही लिया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से भूमि की पड़ताल की गई तो राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि वनविभाग के नाम इन्द्राज थी। प्रशासन ने वनविभाग के अधिकारियों को उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए पाबंद किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को दबंगों की ओर से खिन्नोंट गांव के शमशान घाट में एक महिला के शव की अंत्येष्टि नही करने दी गई थी। पीडि़त परिवार ने निजी भूमि पर महिला की अंत्येष्टि की थी।