हत्या के प्रयास में 2 आरोपित आगरा से गिरफ्तार, सिंगल शॉट गन व चार कारतूस बरामद

dholpur, बसेड़ी थाना पुलिस को फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने सफलता मिली है। पुलिस ने फरार दो वांछित आरोपितों को आगरा जिले से धरदबोचा। भागते समय गिरने से दोनों के चोट पहुंची है। बदमाशों के कब्जे से सिंगल शॉट गन व चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें तीन दिन के रिमांड पर लिया है।
थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हरजूपुरा में खेत जोतने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान हुई फायरिंग में विपिन उर्फ विप्पो (30) पुत्र अतर ठाकुर निवासी हरजूपुरा के पैर में गोली लग गई थी।
इस घटना को लेकर पीडि़त पक्ष के भूरी सिंह (55) पुत्र जंगी ठाकुर निवासी हरजूपुरा ने बसेड़ी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर आशाराम, सोनू, पवन, मीनू, विनोद, ओदू, नितेश, देवा, मोनू उर्फ प्रवीण, सोनू व तेजपाल सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। मंगलवार को वांछित आरोपी आशाराम (३८) पुत्र हरविलास एवं प्रवीण उर्फ मोनू (३०) पुत्र ध्रुव सिंह निवासी हरजूपुरा को आगरा से डिटेन कर पूछताछ की।
अनुसंधान में आरोपियों की संलिप्तता हत्या के प्रयास के अपराध में प्रमाणित पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी आशाराम के कब्जे से उसके निवास कस्बा बाड़ी से एक सिंगल शॉट गन तथा 315 बोर के चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकडऩे के दौरान भागने पर दोनों के पैरों में चोटे आई है।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग