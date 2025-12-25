हत्या के प्रयास में 2 आरोपित आगरा से गिरफ्तार, सिंगल शॉट गन व चार कारतूस बरामद

इस घटना को लेकर पीडि़त पक्ष के भूरी सिंह (55) पुत्र जंगी ठाकुर निवासी हरजूपुरा ने बसेड़ी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर आशाराम, सोनू, पवन, मीनू, विनोद, ओदू, नितेश, देवा, मोनू उर्फ प्रवीण, सोनू व तेजपाल सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। मंगलवार को वांछित आरोपी आशाराम (३८) पुत्र हरविलास एवं प्रवीण उर्फ मोनू (३०) पुत्र ध्रुव सिंह निवासी हरजूपुरा को आगरा से डिटेन कर पूछताछ की।