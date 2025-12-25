31 दिसंबर तक नहीं कराया सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई.मित्र कियोस्कए ई.मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभाथी्र योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाएं जिससे उनको पेंशन योजना लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।