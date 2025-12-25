25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

31 दिसंबर तक नहीं कराया सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवम्बर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसम्बर तक स्वयं की वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 25, 2025

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)

धौलपुर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवम्बर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसम्बर तक स्वयं की वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। जिले के लगभग 1 लाख 68 हजार 70 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थियों में से अब तक केवल 65.43 प्रतिशत पेंशनर्स का ही सत्यापन हुआ है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई.मित्र कियोस्कए ई.मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभाथी्र योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाएं जिससे उनको पेंशन योजना लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / 31 दिसंबर तक नहीं कराया सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस ने 5 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा कराया नष्ट

पुलिस ने 5 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा कराया नष्ट Police destroyed more than 5 quintals of illegal marijuana
धौलपुर

सर्राफा व्यापारी से की लूट का 60 ग्राम सोना महिला से बरामद

सर्राफा व्यापारी से की लूट का 60 ग्राम सोना महिला से बरामद 60 grams of gold looted from a bullion trader recovered from a woman
धौलपुर

हत्या के प्रयास में 2 आरोपित आगरा से गिरफ्तार, सिंगल शॉट गन व चार कारतूस बरामद

हत्या के प्रयास में 2 आरोपित आगरा से गिरफ्तार, सिंगल शॉट गन व चार कारतूस बरामद Two accused arrested in Agra for attempt to murder, single shot gun and four cartridges recovered
धौलपुर

अब सर्द रात में बजरी के पीछे दौड़ रही पुलिस, नकेल कसने की तैयारी

अब सर्द रात में बजरी के पीछे दौड़ रही पुलिस, नकेल कसने की तैयारी Now the police are chasing gravel on cold nights, preparing to tighten the noose
धौलपुर

थानेदार ने छात्राओं को परीक्षा तैयारी के बताए गुर, स्टडी टेक्निक भी समझाई

थानेदार ने छात्राओं को परीक्षा तैयारी के बताए गुर, स्टडी टेक्निक भी समझाई The police officer gave the girl students tips for exam preparation and also explained study techniques
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.