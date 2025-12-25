31 दिसंबर तक नहीं कराया सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)
धौलपुर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवम्बर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसम्बर तक स्वयं की वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। जिले के लगभग 1 लाख 68 हजार 70 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थियों में से अब तक केवल 65.43 प्रतिशत पेंशनर्स का ही सत्यापन हुआ है।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई.मित्र कियोस्कए ई.मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभाथी्र योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाएं जिससे उनको पेंशन योजना लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
