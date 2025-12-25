अब सर्द रात में बजरी के पीछे दौड़ रही पुलिस, नकेल कसने की तैयारी

थानाधीकारी गंभीर सिंह ने बताया कि बुधवार को समोना घाट पर कार्यवाही की गई है वहीं अन्य घाटों को चिन्हित कर सभी के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। जिससे माफिया घाटों तक पहुंच ही न सके। साथ ही रात्रि गस्त को भी बढ़ाकर चम्बल तटवर्ती गांवो में लगातार गस्त आरम्भ की गई है। जिससे कोई माफिया छुपे स्टॉक्स में भी परिवहन न कर सके। थाना प्रभारी ने बतयाया की माफिया के रेता स्टॉक को भी तलाश कर उन्हें नष्ट करने की भी तैयारी है। माफिया को किसी भी कीमत पर सर नहीं उठाने दिया जाएगा। गौरतलब है कि उपखंड़ में राजाखेड़ा व दिहोली थाना क्षेत्र सर्वाधिक चम्बल घाटों के लिए जाना जाता है और माफिया की कारगुजारियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है लेकिन पिछले जनवरी माह में माफिया की ओर से कांस्टेबल को गोली मारने की घटना और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने माफिया पर कड़ी कार्यवाहियां कर इस गलीज धंधे पर काफी लगाम लगा दी है।