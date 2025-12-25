अब सर्द रात में बजरी के पीछे दौड़ रही पुलिस, नकेल कसने की तैयारी

- डिकोय ऑपरेशन के बाद पुलिस में हडक़ंप
dholpur, राजाखेड़ा. पुलिस मुख्यालय के डिकोय ऑपरेशन में गिरी गाज के बाद अब राजाखेड़ा पुलिस खासी सतर्क हो गई है। पहले जो पुलिस मौनमूक होकर खड़ी रहती थी, अब वह रात के समय सडक़ों पर निकल कर दौड़ रहे बजरी लदे वाहनों को पकड़ रही है। बुधवार को रेता की राह रोकने को कवायद में जेसीबी मशीनों के साथ चम्बल घाट समोना पहुंची और वहां घाट से आने वाले रास्तो पर गहरी खाइयां खोदकर राहों को बंद कर दिया। जिससे ट्रेक्टर रेता उत्खनन करने न जा सके। उधर, जिला मुख्यालय पर भी एसपी ने एक गनमैन को लाइन किया है। हालांकि, कार्रवाई किस वजह से हुई यह स्पष्ट नहीं हुआ है।
थानाधीकारी गंभीर सिंह ने बताया कि बुधवार को समोना घाट पर कार्यवाही की गई है वहीं अन्य घाटों को चिन्हित कर सभी के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। जिससे माफिया घाटों तक पहुंच ही न सके। साथ ही रात्रि गस्त को भी बढ़ाकर चम्बल तटवर्ती गांवो में लगातार गस्त आरम्भ की गई है। जिससे कोई माफिया छुपे स्टॉक्स में भी परिवहन न कर सके। थाना प्रभारी ने बतयाया की माफिया के रेता स्टॉक को भी तलाश कर उन्हें नष्ट करने की भी तैयारी है। माफिया को किसी भी कीमत पर सर नहीं उठाने दिया जाएगा। गौरतलब है कि उपखंड़ में राजाखेड़ा व दिहोली थाना क्षेत्र सर्वाधिक चम्बल घाटों के लिए जाना जाता है और माफिया की कारगुजारियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है लेकिन पिछले जनवरी माह में माफिया की ओर से कांस्टेबल को गोली मारने की घटना और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने माफिया पर कड़ी कार्यवाहियां कर इस गलीज धंधे पर काफी लगाम लगा दी है।
गिर चुकी है कोतवाली प्रभारी पर गाज, निलम्बित
दो दिन पहले धौलपुर शहर के कोतवाली थाना प्रभारी बृजेश मीणा को अवैध बजरी परिवहन में संलिप्तता पर गाज गिर चुकी है। डीजीपी के निर्देश पर हुए निलम्बन के बाद उन्होंने रेंज कार्यालय में उपस्थिति दी है। इस कार्रवाई से कोतवाली धौलपुर, राजाखेड़ा, दिहौली, बसई डांग समेत कई इलाकों में खलबली है। राजाखेड़ा उपखंड के दिहौली क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध बजरी खनन होता है। सीआई मीणा का पहले तबादला दिहौली हुआ था लेकिन दूसरी लिस्ट में इन्हें हटाकर धौलपुर कोतवाली भेज दिया। जबकि यहां पर नव पदोन्नत सीआई छबि फौजदार को लगाया है।
गनमैन भेज लाइन, सभी राडार पर
उधर, पुलिस अधीक्षक ने विकास सांगवान एक सीओ के गनमैन की लगातार शिकायत मिलने के बाद उसे लाइन में भेज दिया। साथ ही सभी अन्य अधिकायिों को अपने गनमैन और चालकों की कार्यशैली में अनुशासित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी पुलिसकर्मियों पर बजरी माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। जिस सीओ के गनमैन हो हटाया है, उसके इलाके से रात में जमकर अवैध बजरी परिवहन होता है। सूत्रो के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ और पर भी गाज गिर सकती है।
