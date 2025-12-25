पुलिस ने 5 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा कराया नष्ट

अवैध मादक पदार्थ जब्ती के पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के 03, थाना निहालगंज के 1, सदर धौलपुर के 1, थाना सैंपऊ के 1, थाना मनियां के 3, दिहोली के 2, थाना कौलारी के एक, थाना बाड़ी कोतवाली के 2, थाना कंचनपुर के 1, थाना आंगई के 1 प्रकरण इस प्रकार कुल 16 प्रकरणों में जब्त 5 क्विंटल 39 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को गठित कमेटी की निगरानी में इलेक्ट्रिक कांटे से वजन करवाया जाकर ताबाद जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि थानो के मालखानो मे लम्बे समय से रखे माल का निस्तारण होने से मालखाना मे पर्याप्त जगह होने से जब्त शुदा अन्य माल को सुरक्षित रखा जा सकेगा। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वैभव शर्मा, एसआई संतोष कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।