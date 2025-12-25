सर्राफा व्यापारी से की लूट का 60 ग्राम सोना महिला से बरामद

थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में 28 अप्रैल को रेलवे फाटक के पास सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल पुत्र राधेश्याम के साथ तीन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसमें व्यापारी के पैर में गोली मारी थी। उक्त घटना के सभी आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए। पूछताछ में मास्टरमाइंड हंसराम गुर्जर निकला। उसने कुछ सोना अपनी मां को दे दिया था। पुलिस आरोपित महिला की काफी समय से तलाश कर रही थी लेकिन उसका सुराग नहीं लग रहा था। बुधवार को सूचना मिली जिस पर पुलिस टीम बनाकर गांव निधारा भेजी। पुलिस ने आरोपित महिला लच्छो देवी को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से पुलिस ने 60 ग्राम सोना बरामद किया है।