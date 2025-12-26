प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

- राज्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रहे मुख्य अतिथि
dholpur, बाड़ी शहर में गुरुवार को प्रजापति समाज का 11वां जिला स्तरीय मेधावी छात्र-छात्रा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में समाज के शैक्षिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक रहे। जिन्होंने उद्बोधन में समाज के ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की।उन्होंने सभी परिजनों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। समाज की जो भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आएगी। उनको आगे बढ़ाने से समाज के लोग और राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान सभी प्रतिभाओं का मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने मंच से स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के हिंडौन से आए वरिष्ठ समाजसेवी चरण सिंह प्रजापति ने की।
समाज के जिला पदाधिकारी सतीश प्रजापति ने बताया कि समाज की शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा हर वर्ष समाज की प्रतिभाओं, छात्र-छात्राओं, सरकारी सेवा में चयनित प्रतिभाओं का जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 95 प्रतिभाओं का सम्मान के लिए चयन किया गया। जिनको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देखकर मंच से सम्मानित किया गया।
इस दौरान मंचासीन अतिथियों में बाड़ी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसोरिया, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग, रजनीश गोला, रूपवास के तहसील अध्यक्ष ओमप्रकाश प्रजापति, रन सिंह, दानसिंह प्रजापति मौजूद रहे। जिनका समाज के पदाधिकारियों ने साफा बांधकर माल्यार्पण कर सम्मान किया
कार्यक्रम में बाड़ी प्रजापत समाज अध्यक्ष संतोष कुमार, हरी भजन प्रजापति, प्यारेलाल प्रजापति, सतीश प्रजापति ज्ञानी प्रजापति, समाजसेवी नत्थीलाल प्रजापति, रामनिवास प्रजापति, राकेश प्रजापति, मनोज कुमार प्रजापति, कुंवरपाल प्रजापति, कमलेश प्रजापति, अनिल चौधरी, केदार प्रजापति एवं जिले के प्रजापति समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
