प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

dholpur, बाड़ी शहर में गुरुवार को प्रजापति समाज का 11वां जिला स्तरीय मेधावी छात्र-छात्रा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में समाज के शैक्षिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक रहे। जिन्होंने उद्बोधन में समाज के ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की।उन्होंने सभी परिजनों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। समाज की जो भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आएगी। उनको आगे बढ़ाने से समाज के लोग और राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान सभी प्रतिभाओं का मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने मंच से स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के हिंडौन से आए वरिष्ठ समाजसेवी चरण सिंह प्रजापति ने की।