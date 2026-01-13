13 जनवरी 2026,

मंगलवार

दौसा

दौसा में मंत्री की सुनवाई के दौरान 2 बार बिजली गुल, 35 मिनट तक मोबाइल की टॉर्च जलाते रहे विधायक-कलक्टर

दौसा जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान दो बार बिजली गुल हो गई।

दौसा

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

Night-Chaupal-in-Pancholi

रात्रि चौपाल में बिजली गुल। फोटो: पत्रिका

दौसा। सिकराय के निकट पांचोली गांव में दौसा जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान दो बार बिजली गुल हो गई। एक बार करीब पंद्रह मिनट व दूसरी बार करीब बीस मिनट तक अफसर मोबाइल की टॉर्च जलाते रहे। इस दौरान सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, कलक्टर देवेन्द्र कुमार, एसपी सागर राणा भी मंच पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। जिस जगह सुनवाई कार्यक्रम था, वहां ट्रैक्टर से जेनरेटर चलाया जा रहा था, जो दो बार बंद हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। बाद में तार डालकर लाइट जलाई गई।

पांचोली गांव में आयोजित चौपाल में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंच पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुन रहे थे, तभी दो बार लाइट कटने से करीब आधे घंटे तक अंधेरा छाया रहा। घटना रात करीब 8 बजे पांचोली स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान की है। कार्यक्रम स्कूल भवन के बजाय खुले मैदान में आयोजित किया गया था, जहां जनरेटर के जरिए बिजली आपूर्ति की जा रही थी। तकनीकी खराबी के चलते जनरेटर बंद हो गया, जिससे करीब 35 मिनट तक पूरी चौपाल अंधेरे में डूबी रही। इस दौरान अधिकारियों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम चलाना पड़ा।

अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते: विधायक

चौपाल के दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल ने खुलकर कहा कि विधानसभा क्षेत्र के कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। इस पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जब एक विधायक खुले मंच से ऐसी शिकायत कर रहा है, तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंत्री के टोकने पर संभले IMA जिलाध्यक्ष

रात्रि चौपाल के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के जिलाध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा ने आरजीएचएस योजना की कमियां गिनाईं और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया, जिस पर मंत्री राठौड़ ने बीच में टोकते हुए कहा-“मैंने बुलाया है, किसी और ने नहीं।” इसके बाद डॉ. शर्मा संभलकर अपनी बात रखते नजर आए।

किसानों व डॉक्टरों ने रखी मांगें

कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान गिरिराज मीणा और रामजीलाल शर्मा ने कृषि योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने और किसानों को अधिक प्रोत्साहन देने की मांग की। वहीं, सरकारी डॉक्टर एसोसिएशन के डॉ. कपिलदेव मीणा ने चिकित्सकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

सिकराय को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें

विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विधायक विक्रम बंशीवाल ने रात्रि चौपाल के दौरान कई अहम मांगें कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समक्ष रखीं। विधायक ने सिकराय में कृषि मंडी, सड़क निर्माण, ट्रोमा सेंटर, तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम, नर्सिंग कॉलेज और स्टोन पार्क खोलने की मांग की।

इस पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी मांगों को आगामी बजट में शामिल कर उन्हें स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार आगामी बजट को जनहितैषी बनाने के लिए आमजन से सीधा संवाद कर रही है। इसी उद्देश्य से रात्रि चौपालों के माध्यम से जनसुनवाई और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन की वास्तविक जरूरतों और मुद्दों को बजट में शामिल किया जा सके।

