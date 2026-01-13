दौसा में मंत्री की सुनवाई के दौरान 2 बार बिजली गुल, 35 मिनट तक मोबाइल की टॉर्च जलाते रहे विधायक-कलक्टर

इस पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी मांगों को आगामी बजट में शामिल कर उन्हें स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार आगामी बजट को जनहितैषी बनाने के लिए आमजन से सीधा संवाद कर रही है। इसी उद्देश्य से रात्रि चौपालों के माध्यम से जनसुनवाई और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन की वास्तविक जरूरतों और मुद्दों को बजट में शामिल किया जा सके।