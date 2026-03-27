Tonk Leopard Attack: टोंक के बस्सी में फिर बघेरे की दस्तक, बाड़े में घुसकर मचाया कहर, दहशत में ग्रामीण

उन्होंने बताया कि बघेरा पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय है और बार-बार पशुधन को निशाना बना रहा है। इसके चलते बस्सी सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल गहराता जा रहा है। पशुपालकों के सामने आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बघेरे को शीघ्र पकड़ने या सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।