​​​​​RBSE 12th Result Success Story: पिता ने कहा, तू मेरा सपना पूरा करेगा…बेटे सागर ने कर दिया कमाल, बताया सक्सेज मंत्र

गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने मंगलवार को 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम घोषित किया। कला में पाली 11, वाणिज्य में 9 अंक का सुधार हुआ। विज्ञान में 5 स्थान नीचे चले गए। वाणिज्य वर्ग में पाली जिला प्रदेश में 7वें, विज्ञान वर्ग में 29वें और कला वर्ग में 5वें स्थान पर रहा है। कला वर्ग में जिले का परिणाम 98.47 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग में 99.17 और विज्ञान वर्ग में 96.90 प्रतिशत रहा। पिछले साल विज्ञान वर्ग का परिणाम 98.25 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग का 99.19 और कला वर्ग का 98.02 प्रतिशत रहा था।