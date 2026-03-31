RBSE 12th Result: मां चलाती हैं आटा चक्की, बेटी ने किया कमाल, तीन सब्जेक्ट में ‘परफेक्ट 100’, इनाम में मिलेगी 5 लाख की कार

मानसी ने खास तौर पर अपनी मां के त्याग और सहयोग को अपनी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बताया। भविष्य को लेकर मानसी के इरादे भी उतने ही मजबूत हैं। उनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज में चयनित होकर देश सेवा करना है। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार की जाए तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। इस बार आरबीएसई 12वीं के परिणामों में जोधपुर जिले का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। विज्ञान और कला दोनों संकायों में बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिली है।