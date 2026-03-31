RBSE 12th Result: मां चलाती हैं आटा चक्की, बेटी ने किया कमाल, तीन सब्जेक्ट में ‘परफेक्ट 100’, इनाम में मिलेगी 5 लाख की कार

मानसी जांगिड़। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल करने का जज्बा क्या होता है, यह इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं आर्ट्स परिणाम में साफ नजर आया। जोधपुर की मानसी जांगिड़ ने बिना किसी कोचिंग के 99.20 प्रतिशत अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। उनकी यह उपलब्धि उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है, जो साधनों की कमी को अपनी पढ़ाई में बाधा मानते हैं।
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मानसी जांगिड़ ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित मेहनत और सेल्फ स्टडी को दिया है। उन्होंने बताया कि वह रोज करीब 6 घंटे पढ़ाई करती थीं और पूरी तरह स्कूल की पढ़ाई पर ही फोकस रखा। खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी तरह की कोचिंग या ट्यूशन नहीं ली। उनके अनुसार, सही योजना और निरंतर अभ्यास से ही यह मुकाम हासिल किया जा सकता है।
मार्कशीट के अनुसार, मानसी को हिंदी में 98, अंग्रेजी में 100, राजनीतिक विज्ञान में 100, इतिहास में 98 और भूगोल में 100 अंक प्राप्त हुए। कुल 500 में से 496 अंक लेकर उन्होंने 99.20 प्रतिशत के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की। मानसी के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद सामान्य है।
उनकी मां घर चलाने के लिए आटा चक्की चलाने के साथ सिलाई का काम करती हैं, जबकि पिता फर्नीचर का कार्य करते हैं। इसके बावजूद परिवार ने कभी उनकी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। मानसी जोधपुर के एक निजी स्कूल की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल ने उन्हें 5 लाख रुपए की कार देने का वादा किया है।
मानसी ने खास तौर पर अपनी मां के त्याग और सहयोग को अपनी सफलता की सबसे बड़ी ताकत बताया। भविष्य को लेकर मानसी के इरादे भी उतने ही मजबूत हैं। उनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज में चयनित होकर देश सेवा करना है। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार की जाए तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। इस बार आरबीएसई 12वीं के परिणामों में जोधपुर जिले का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। विज्ञान और कला दोनों संकायों में बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिली है।
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