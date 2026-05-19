Petrol-Diesel Crisis: जोधपुर में गहराया पेट्रोल-डीजल संकट, 15 पंप सूखने की कगार पर, गांवों में स्थिति गंभीर

जोधपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड दूसरा पुलिया स्थित पंप, प्रतापनगर चौराहा पंप, शास्त्रीनगर और परिधीय क्षेत्रों के कई पंपों पर सोमवार शाम तक टंकियां लगभग खाली हो गईं। यहां वाहन चालकों को वापस लौटाया गया। कई स्थानों पर डिस्पेंसर चालू होने के बावजूद आपूर्ति सीमित रखी गई ताकि अचानक पंप बंद होने की स्थिति नहीं बने। तेल कंपनियां अब ऐसी रणनीति पर काम कर रही हैं, जिसमें पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली भी न दिखें और उन्हें पर्याप्त स्टॉक भी नहीं दिया जाए। पहले जहां एक पंप को नियमित रूप से टैंकर उपलब्ध कराए जाते थे, वहीं अब दो से तीन दिन में एक टैंकर भेजा जा रहा है।