RBSE 12th Result : कारपेंटर की बेटी गरिमा ने रचा इतिहास, साइंस में 99.20%, फिजिक्स-मैथ्स-अंग्रेजी में 100 में से 100 नंबर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग के नतीजों में इस बार प्रतिभाओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ उपखंड के सोटवारा गांव की रहने वाली गरिमा जांगिड़ ने विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो करोड़ों छात्रों का सपना होता है। गरिमा ने कुल 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं।