RBSE 12th Topper: किसान की बेटी ने 99.40 फीसदी अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान किया हासिल, केमिस्ट्री-मैथ्स में मिले 100 में 100 नंबर

इस परीक्षा में विद्यालय के 12 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनमें खुशबू के साथ कनिष्का, तनीषा, जतिन, वंशिका, जयप्रकाश, मिंटू, इकरा, कयूम, आलोक, अनीता और मिताली शामिल हैं। इन सभी छात्रों की सफलता से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। खुशबू की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी छात्र बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।