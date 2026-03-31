RBSE 12th Result: 500 में से 498 अंक लाई झुंझुनूं की नैंसी, पिता किसान और मां है सरकारी शिक्षका

Nancy Choudhary Of Jhunjhunu: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की कक्षा 12 कला वर्ग परीक्षा-2026 में झुंझुनूं जिले की छात्रा नैंसी चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.60 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। 500 में से 498 अंक प्राप्त कर नैंसी ने जिले के साथ-साथ अपने स्कूल और परिवार का नाम भी रोशन किया है। परिणाम घोषित होते ही परिवार, स्कूल और गांव में खुशी का माहौल बन गया।