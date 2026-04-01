School Holiday: बदल गए शीतकालीन अवकाश के दिन, इस बार अब 25 दिसम्बर से नहीं, इस तारीख से होंगे शुरू, आदेश जारी

स्कूलों मेें शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर से 4 जनवरी तक होते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ ​वर्षों में देखने में आ रहा है कि चार जनवरी के बाद भी सर्दी तेज पडती है। इस कारण अधिकांश जिलों में जिला कलक्टर की पॉवर से अवकाश बढाए जाते हैं। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। पिछली बार भी शीतकालीन अवकाश के समय को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर दबाव पड़ रहा था कि अवकाशों के समय में परिवर्तन किया जाए। ऐसे में एक अप्रेल से नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही नया शिविरा पंचाग जारी किया है। इसमें पूरे सत्र में होने वाली गतिविधियों के साथ ही शीतकालीन, ग्रीष्माकालीन व मध्यावधि अवकाश यानी दीपावाली के अवकाशों की जानकारी दी गई है।